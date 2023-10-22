محافظ سوهاج يستقبل وزير الصحة والسكان

استقبل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، منذ قليل، بمطار سوهاج الدولي، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والوفد المرافق له من قيادات وزارة الصحة، خلال زيارته لمحافظة سوهاج.

وتأتي زيارة وزير الصحة لسوهاج؛ لتفقد عدد من مستشفيات وزارة الصحة بنطاق المحافظة، لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف علي نسب التنفيذ بالمشروعات الجارية، في إطار اهتمام الدولة بتطوير القطاع الطبي بمحافظة سوهاج.

ورحب "الفقي" بوزير الصحة على أرض سوهاج، مشيدا بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في قطاع الصحة، من تطوير مستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، بالإضافة إلى وحدات طب الأسرة، والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلًا عن تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية.

ومن المنتظر أن تشمل جولة وزير الصحة بسوهاج تفقد مستشفيات "جهينة المركزي، طهطا العام، أعمال إنشاء مستشفى المراغة المركزي، الهلال للتأمين الصحي، سوهاج للصحة النفسية، سوهاج العام، مركز القلب والجهاز الهضمي، سوهاج التعليمي، مركز علاج الاورام".

ويختتم وزير الصحة والسكان زيارته لمحافظة سوهاج بعقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بديوان عام.