 انتظام العملية التعليمية بجميع مدارس الغربية

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد انتظام العملية التعليمية بمدارس الغربية، والالتزام بكافة التعليمات التي من شأنها الحفاظ على حسن سير العمل داخل جميع المدارس.

كما أكد وكيل الوزارة، على قيام جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر بجولات متابعة منذ طابور الصباح وحتى نهاية الفترة الصباحية بالمدارس، حيث وجه بالتأكيد على ضرورة تنفيذ خطط النشاط المدرسي لجميع الطلاب، وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية، ومتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى الطلاب، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، وتوزيع التغذية الطلابية يومياً قبل بداية فترة الفسحة بوقت كاف، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والاهتمام بنظافة الفصول والأفنية ودورات المياه وأسطح المباني المدرسية، والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدارس، والاهتمام بتواجد الإشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء ودورات المياه خلال فترة الفسحة المدرسية، والتأكد من خلو الفصول والأدوار وحجرات النشاط والفناء من جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، وعدم السماح بدخول أي شخص إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من هويته والهدف من الزيارة، وتسجيل كافة البيانات بدفتر الأمن، وعدم تواجد أولياء الأمور قبل نهاية اليوم الدراسي.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس.