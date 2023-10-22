فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الكشفية "أنت الحياة "بمركز شباب الظواهرية

واصل البرنامج الكشفى التدريبى بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، فاعلياته التدريبية بمشاركة 50 من أعضاء مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، حيث تنوعت فقرات البرنامج التدريبى بالتمارين الصباحية الرياضية، ودورات الإسعافات الاولية، واستعراض المواهب، والفقرات الغنائية، والمهارات الكشفية، وذلك تحت شعار "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

حضر الفاعليات التي تمت بمركز شباب الظاهرية بمركز الحسينية، كل من اللواء خالد أبو الوفا مستشار مبادرة حياة كريمة للعمل الميداني، والعقيد عمرو الحسيني مدير مكتب حياة كريمة بالشرقية.

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تسعى لتقديم خدماتها الشبابية والرياضية بمختلف أنحاء المحافظة والقرى الأكثر احتياجا، والتى لا توجد بها مراكز شباب من خلال البرامج الرياضية والثقافية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف من تنفيذ البرنامج التدريبي هو تنمية معارف ومهارات واتجاهات أعضاء الجوالة والجوالات بالوحدات الكشفية، وخلق بيئة تفاعلية ليكونوا قادرين على تطبيق التقاليد الكشفية، وممارسة الفنون والمهارات الكشفية بكفاءة وتوظيف البرنامج الكشفي المتكامل في الوحدة، وفهم أساليب وأسس الاتصال الفعال وإدارة اجتماعات الوحدة الكشفية، وكيفية تنظيم مخيم اليوم الكامل وتنمية الموارد الكشفية، وربط الحركة بالدور التربوي في تنشئة الشباب والفتيات ليكونوا أجيالًا صالحة لبناء وخدمة الوطن.