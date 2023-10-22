أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأحد في الأسواق المحلية

أسعار الخضار.. واصلت الأسعار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، تباينها، واستقرت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومي 6 جنيهات، بينما ارتفع سعر البامية في الاسواق المحلية ليصل سعرها إلى 45 جنيهًا.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار اليوم الأحد في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدماتها السعرية بصورة مستمرة للوقوف على آخر المستجدات السعرية، وجاءت الأسعار اليوم على النحو الآتي:

أسعار الخضار اليوم الأحد للمستهلك

الخضار

_ أسعار الطماطم خلال تعاملات صباح اليوم تسجل 10 جنيهات للكيلو.

_ سجلت أسعار البطاطس 19 جنيهات للكيلو.

_ أسعار البصل 26 جنيها.

_ أسعار الجزر 20 جنيها.

_ أسعار الفلفل الحامى 14 جنيهات.

_ الفلفل الرومى بـ13 جنيهات.

_ الفلفل الألوان بـ25 جنيها للكيلو جرام.

_ واستقرت أسعار الباذنجان حسب أنواعه فسجل الباذنجان الرومي 6 جنيهات.

_ وأسعار الباذنجان البلدى تصل إلى 10 جنيهات للكيلو.

_ سجل الخيار 13 جنيهات.

_ تراوح سعر الليمون بين 14 جنيها.

_ أسعار الكوسة 15 جنيهات للكيلو جرام.

_ أسعار البامية 45 جنيها للكيلو جرام.

_ أسعار الثوم 30 جنيها للكيلو جرام.

- أسعار كابوتشة كبيرة 5 جنيهات.

_ سعر كيلو الموز البلدي 25 جنيهات للكيلو جرام.

_ رمان 25 جنيها.

_ الجوافة سكري 18 جنيها للكيلو.

_ كمثرى 35 جنيها للكيلو.

_ سعر برقوق أحمر 45 جنيها للكيلو.

_ سعر عنب بنتي 25 جنيها.

- بلح برحي55 جنيهًا