استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم، وأصيب آخرون بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن وزارة الصحة، باستشهاد الشاب مالك جميل شرقاوي البالغ 26 عاما، برصاصة في القلب، أطلقتها قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مخيم عسكر بمدينة نابلس، فيما أصيب ثلاثة آخرون بالرصاص، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

كما استشهد الشاب عدنان أبو حلمي البالغ 20 عاما، برصاصة في الرأس، فيما أصيب سبعة آخرون بجروح متفاوتة خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في بلدة طمون في طوباس.

وفي جنين، استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، وذلك خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام تلك القوات بلدة قباطية.

وبارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين وطوباس ونابلس، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر إلى 90 شهيدا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي الواسع وغير المسبوق، لليوم السادس عشر على التوالي، على قطاع غزة والضفة الغربية باعتداءات ومواجهات وقصف عنيف من الطيران والبوارج والزوارق الحربية ومدفعية الاحتلال وغارات مكثفة تستهدف الأحياء السكنية والمستشفيات والمساجد، ما دمر أحياء بكاملها وخلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في حصر أعداد الشهداء جراء القصف العنيف المتواصل، في ظل تحذيرات دولية من كارثة إنسانية وصحية جراء الحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وقطعه المتعمد لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود.