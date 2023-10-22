نتائج حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 50 حملة تفتيشية موسعة على 350 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 6 طن مخلل، 650 كجم كبدة، بالإضافة إلى 500 كجم مواد غذائية متنوعة وجميعها غير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.

كما تم تحرير 78 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة (لحوم، مقرمشات، ألبان، مكسبات طعم)، وتنفيذ قرار نيابة عامة بإعدام 2 طن و 200 كجم حلوى و 200 زجاجة زيت زيتون وصوص صويا ودبس رمان غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتم الإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 152 محضرًا ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، وتم سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، والتحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية 50 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 554 منشأة غذائية بنطاق المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، تلا، منوف، الباجور، الشهداء، قويسنا، السادات، أشمون)، وتم ضبط 1042 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (بسكويت، شوكولاتة، عصائر، خلطات توابل، شيبسي) بإجمالي وزن 110 كجم، وتم إعدام جميع تلك المنتجات بمعرفة صاحب المنشأة في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 23 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (كفر البطيخ، عزبة البرج، رأس البر، السرو، ميت أبو غالب) وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 86 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (زيوت، جيلي، مخلل، مواد غذائية متنوعة)، وتمت عملية الإعدام بناءً على طلب من صاحب المنشأة في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الأقصر 5 حملات تفتيشية مشتركة مع هيئة الدواء المصرية ومديرية الشباب والرياضة، استهدفت أماكن تداول المكملات الغذائية والأغذية الخاصة للتأكد من تسجيل تلك المنتجات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء من عدمه، وتم ضبط 23 منتج مكمل غذائي مجهول المصدر وغير مسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 73 حملة تفتيشية على 207 منشأة غذائية بنطاق مراكز (الزقازيق، حي أول وحي ثاني الزقازيق، أبو حماد، كفر صقر، ديرب نجم)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 129 كجم مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على 117 كرتونة حلاوة طحينية وصلصة بوزن 256 كجم، كما تم تحرير 9 محاضر نقص اشتراطات صحية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 30 حملة تفتيشية على 195 منشأة غذائية وذلك بالاشتراك مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، مديرية التموين) بمراكز (دكرنس، ميت غمر، السنبلاوين، طلخا، نبروه، بني عبيد، أجا، سندوب، مركز المنصورة) بالإضافة إلى بعض القرى بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 1 طن و 124 كجم منتجات غذائية متنوعة فاسدة ومنتهية الصلاحية (مصنعات لحوم ودجاج، أسماك وجمبري، معجنات مختلفة، مخللات، منتجات ألبان، سجق وكفتة).

كما اشترك فرع الهيئة في حملة مكبرة مع الطب البيطري ومباحث التموين بقرية دقادوس، وتم ضبط مصنع لتعبئة الملح يقوم بتسويق ملح صناعي على أنه ملح غذائي والتحفظ على 12 طن ملح، وتم سحب عينات لتحليلها بالمعامل التابعة للهيئة، كما أسفرت الحملة المشتركة على التحفظ على 300 دجاجة نافقة معدة للتداول، 100 كجم مقطعات دواجن تظهر عليها علامات الفساد الظاهري، 1000 دجاجة معبأة داخل أكياس ومدون عليها بيانات مضللة باسم أحد المجازر.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن حملات مكبرة على 30 منشأة غذائية بمركز إيتاي البارود، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1187 عبوة مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، كما تم ضبط 25 طن أسماك مجمدة متغيرة الخواص الطبيعية، وتم إعدام 69 منتج غذائي منتهي الصلاحية بالإضافة إلى تحرير 68 محضر مخالفات.