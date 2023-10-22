ألف سائح يشاهدوا ظاهرة تعامد الشمس بمدينة أبو سمبل السياحية

شهدت اكثر من الف سائح وزائر ظاهره تعامد الشمس علي معبد أبوسمبل صباح اليوم مع الغاء الاحتتفالات الثانويه تضامنا مع الشعب الفلسطيني

أخترقت أشعة الشمس بهو المعبد لمسافة 60 متراً حتى قدس الأقداس فى تمام الساعة 6.52 دقيقة من صباح اليوم الأحد وأستمرت لمدة 20 دقيقة..

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية ، رئيس المدينة محمد عبد العزيز لحضور فعاليات الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها

كما شهدها الدكتور عبد المنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان ، والأثرى أحمد مسعود كبير مفتشى أثار أبو سمبل ،

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أنه تضامناً مع الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة ، والتي شهدت سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء

و تم إلغاء جميع الفاعليات والمظاهر الإحتفالية المصاحبة لظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى والتي شهدها أكثر من ألف سائح وزائر مصرى ،

واشار الي أنه تم إعطاء توجيهات برفع درجة الإستعداد لإستقبال وتأمين الأفواج السياحية الوافدة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، وخاصة في قطاعات الصحة والإسعاف والمحليات والتموين والسياحة والأثار وغيرها لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للسائحين والزائرين

كما تم وضع شاشة عملاقة أمام ساحة المعبد لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الأفواج السياحية والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها

كما تم توزيع الهدايا التذكارية من الأعمال الفرعونية على الأفواج السياحية بمطار أبو سمبل الدولى ،والجدير بالذكر بأن ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان والتى جسدت التقدم العلمى الذى توصل له القدماء المصريين ، خاصة فى علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمبانى العريقة التى شيدوها فى كل مكان ، وهذه الظاهرة تتم مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر إحتفالاً ببدء موسم الحصاد ، والأخرى يوم 22 فبراير إحتفالاً بموسم الفيضان والزراعة ، وتحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثانى وتماثيل الآلهة (أمون ورع حور ) لتخترق الشمس صالات معبد رمسيس الثانى داخل قدس الأقداس .

IMG-20231022-WA0051

IMG-20231022-WA0043

IMG-20231022-WA0049

IMG-20231022-WA0044

IMG-20231022-WA0041

IMG-20231022-WA0042

IMG-20231022-WA0038

IMG-20231022-WA0040

IMG-20231022-WA0039

IMG-20231022-WA0036

IMG-20231022-WA0035

IMG-20231022-WA0034

IMG-20231022-WA0037

IMG-20231022-WA0045

IMG-20231022-WA0048