فلسطين.. 248 شهيدًا خلال 24 ساعة

أعلنت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة حصيلة جديدة لوفيات قصف إسرائيل المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوعين، مبينة استشهاد 248 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية منهم 56 بمناطق جنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له: "ارتقى 248 شهيدا خلال الـ 24 ساعة الماضية، منهم 56 شهيدا بمناطق جنوب قطاع غزة التي ما يزال يزعم الاحتلال أنها آمنة".

وأشار البيان إلى أنه "بلغ عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري، 4385 شهيدا منهم: 1756 طفلاً و967 سيدة، وإصابة 13561 مواطنا".

وفيما يتعلق بالمباني السكنية في قطاع غزة والتي تنال حصة كبيرة من الاستهدافات الإسرائيلية منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر الجاري، ذكرت حكومة غزة أن 164 ألف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي أو كلي، وتوزعت على النحو التالي:" 5635 مبنى سكنيا هدمها الاحتلال كليا، تضم 15100 وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 139 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 10656 وحدة سكنية غير صالحة للسكن".

بالإضافة إلى 67 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرها الاحتلال وألحق فيها الضرر الكبير. كما يواصل الاحتلال استهداف المؤسسات التعليمية، حيث تعرّضت 176 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة. بحسب البيان الإعلامي الحكومي.

وفيما يتعلق بالنازحين، ذكر البيان أن إجمالي أعدادهم بلغ نحو مليون و400 ألف مواطن، نصفهم في مراكز الإيواء البالغ عددها 217 مركزا، والآخرون يتواجدون في التجمعات المستضيفة من الأقارب والأصدقاء وغيرهم.

وأكدت الحكومة أن كافة الإحصائيات الرسمية التي وثقتها الطواقم الحكومية الميدانية "هو ما استطاعت الوصول إليه مع تواصل قصف الاحتلال على القطاع وتعذر الوصول لمناطق واسعة بسبب تواصل القصف".