الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رياض محرز أفضل لاعب في مباراة الأهلي والوحدة بالدوري السعودي

فريق الأهلي السعودي
فريق الأهلي السعودي

حصل النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق الأهلي السعودي على لقب أفضل لاعب في مواجهة فريقه ضد الوحدة، والتي جمعت الفريقين أمس بالدوري السعودي.

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الأهلي يضرب الوحدة بثلاثية في الدوري السعودي

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تشكيل الوحدة لمواجهة الفتح اليوم في الدوري السعودي

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على الوحدة بثلاثية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعت بين بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدور السعودي للمحترفين دوري روشن.

افتتح النجم الفرنسي ماكسيمين التهديف للأهلي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، بينما سجل عبد الباسط هندي لاعب الأهلي هدف التعادل للوحدة عن طريق الخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 68 سجل اللاعب روجير إيبانيز دا سيلفا الهدف الثاني للأهلي، قبل أن يوقع اللاعب الجزائري رياض محرز على الهدف الثالث في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

محرز أفضل لاعب :

ونجح محرز في تقديم مباراة رائعة بقميص الأهلي حيث سجل هدفًا وصنع أخر، ليقود الراقي لثلاث نقاط مهم في مشوار الدوري.

بهذا الانتصار رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق الأهداف عن فريق النصر الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

بينما توقف رصيد فريق الوحدة عند 13 نقطة في المركز التاسع بجدول دوري روشن، حصدها من 4 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تعرض فريق فرسان مكة للهزيمة في 5 مواجهات.

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