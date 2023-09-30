تشكيل الوحدة لمواجهة الفتح اليوم في الدوري السعودي

أعلن المدرب جورجيوس دونيس المدير الفني لفريق نادي الوحدة السعودي تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الفتح اليوم، على ملعب ستاد الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل الوحدة لمواجهة الفتح بدوري روشن

ويقود أوديون إيجالو تشكيل الوحدة لمواجهة الفتح ويعاونه كريج جودوين وفيصل فجر، بينما يتواجد عبدالقدوس عطية على مقاعد البدلاء مع فيتو كرويج، وضم التشكيل كلا من:-

في حراسة المرمى: منير المحمدي.

في خط الدفاع: سعيد المولد وعبدالله الحافظ وجواد الياميق واسلام هوساوي.

في خط الوسط: أنسيلمو دي مورايس ووليد باخشوين وفيصل فجر وكريج جوديون وحسين العيسي.

في خط الهجوم: أوديون إيجالو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الوحدة أمام الفتح كل من عبدالقدوس عطية وأوسكار دوراتي وهزاع الغامدي وعلاء حجي وفيتو كرويج وعبدالإلة بخاري وعبدالعزيز نور ونايف كريري ونواف العزيزي.

على الجانب الآخر يبدأ نادي الفتح مواجهة مواجهة الوحدة بتشكيل يضم كلا من:-

في حراسة المرمى: ريني جاكوب.

في خط الدفاع: مروان سعدان وفهد الحربي وسعيد باعطية وتوفيق بوحيمد.

في خط الوسط: سفيان بن دبكة ومراد باتنا ومختار علي وعباس الحسن.

في خط الهجوم: لوكاس زيلارايان وكريستيانو تيلو.