عمرو أديب يكشف موقف مصر من صفقة القرن.. "الرئيس يحتاج لمصحف" (فيديو)
قال الإعلامي عمرو أديب، إن مؤتمر القاهرة للسلام له بُعدين داخلي وخارجي، وبداية لإقناع الأطراف الدولية بعدالة وحق القضية الفلسطينية.
وأضاف خلال تقديم برنامج “الحكاية”، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، أنه أصبح من الواضح الآن أن مصر ليست طرفًا في قضية القرن ولن تستقبل فلسطينيين في سيناء، معقبًا بسخرية: “الرئيس السيسي بعد كدا لازمًا يحط جانبه مصحف ليحلف على نواياه للرد على من وصفهم بالمثقفين”.
وأكد أن جميع الدول وخاصة فلسطين والأردن وأمريكا يقولون إن مصر لن تقبل بأي طريقة لمخططات لها علاقة بالتهجير، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي أكثر من مرة في تصريحاته، متعجبًا مما يردده البعض بأن الحكومة المصرية ستشارك في صفقة القرن مقابل تلقي أموال لسد الديون.
السيسي يحذر من تصفية القضية
وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن تصفية القضية الفلسطينية لن يحدث على حساب الدولة المصرية، مضيفًا أن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.
وأكد “السيسي” خلال كلمته في افتتاح مؤتمر القاهرة للسلام، أمس السبت، أن مصر انخرطت لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر حال دون ذلك.
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