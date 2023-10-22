مانشستر يونايتد يفوز على شيفيلد في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر يونايتد على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين لهدف، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

سجل ثنائية اليونايتد كل من سكوت مكتوميناي و ديوغو دالوت وسجل أوليفر مكبورني هدف شيفيلد من ركلة جزاء.

ويحتل مانشستر يونايتد بهذه النتيجة المركز الثامن في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 15 نقطة، من 5 انتصارات و 4 هزائم، بينما يقبع شيفيلد في قاع المسابقة بنقطة واحدة من تعادل وحيد وثمانية هزائم ولم يسجل أي انتصار إلى الأن.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندرية أونانا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، رافائيل فاران، ليساندرو مارتينيز، لوك شاو.

خط الوسط: كاسيميرو، برونو فيرنانديز، ميسون ماونت.

خط الهجوم: أنتوني، ماركوس راشفورد، جارناتشو.

يُذكر أن فريق مانشستر يونايتد حقق الفوز في أولى الجولات على وولفرهامبتون بهدف دون رد، ثم تلقى الخسارة أمام توتنهام بهدفين دون رد، ثم الفوز على نوتينجهام فورست 3-2، ثم الخسارة أمام آرسنال 1-3، ثم الخسارة أمام برايتون 1-3، ثم الفوز على بيرنلي 1-0، ثم الهزيمة أمام كريستال بالاس بهدف دون رد، ثم الفوز على برينتفورد 2-1.