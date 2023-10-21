أنواع الدهون التي تؤثر بالإيجابي على صحة الإنسان

في الآونة الأخيرة، نشر علماء فرنسيون نتائج دراسة لمستخلص نباتي، يمكن أن يؤدي إضافته إلى النظام الغذائي إلى تقليل الآثار الضارة لنظام غذائي غير صحي بشكل كبير وعلى وجه الخصوص، أجرى الخبراء تجارب على الحيوانات التي أصيبت بالسمنة بسبب استهلاك كميات كبيرة من السكر والدهون.

بالإضافة إلى ذلك، أصيبت القوارض التي تناولت الكثير من الدهون والسكر بالسمنة، وزيادة مستويات الكوليسترول، وزيادة الإجهاد التأكسدي، وانخفاض متوسط العمر المتوقع بشكل ملحوظ.

وعلقت خبيرة التغذية الروسية إيلينا سولوماتينا على هذا العمل الذي قام به العلماء، قائلة إنه من المستحيل التخلي تماما عن تناول الدهون وتحدثت الأخصائية عن تلك الدهون المفيدة للجسم.

الدهون النباتية

بحسب خبيرة التغذية، فإن الدهون النباتية الضرورية لصحة الإنسان موجودة في زيت الزيتون وعباد الشمس، وتحتوي هذه الزيوت على أحماض دهنية ثمينة وفيتامين E. إلا أن الخبير أشار إلى أنها "يمكن أن تفقد كل فوائدها عند القلي وتصبح سماً حقيقياً".

دهون الحليب

يحتوي هذا النوع من الدهون على الكوليسترول، ولكن على عكس دهون اللحم البقري على سبيل المثال، فإن دهون الحليب سهلة الهضم، وذكرت إيلينا سولوماتينا أن دهون الحليب صحية بشرط تناولها باعتدال.

وهذه الدهون مهمة للتحكم في مستويات الهرمونات وحماية الجهاز العصبي ونصحت خبيرة التغذية أن ملعقة من القشدة الحامضة أو الكريمة يوميا سيكون لها تأثير إيجابي على الجسم.

وخلصت الخبيرة إلى القول: "بشكل عام، تعتبر الدهون مادة بناء للجسم، لذا فإن استهلاكها مهم للغاية".