الاتحاد الإفريقي: الحرب على غزة تدمير غير مسبوق لأي مدينة في التاريخ

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي فى كلمته أمام قمة غزة في القاهرة اليوم : "اسمحوا لي أن أخرج عن بعض قواعد البروتوكول المعهودة لأقول: إن الحرب على غزة وما ينتج عنها من تدمير غير مسبوق لأي مدينة في التاريخ، فقتل المدنيين من أطفال ونساء وعجزة ومرضي هو ظرف يستدعي الإحجام عن الكلام والدخول الفعلي في ترتيب الرد المناسب".

أشار إلى: “أن الاتحاد الإفريقي ومنذ اللحظة الأولى طالب بالوقف الفوري وبدأنا أمس تعبئة الدعم الإنساني من غذاء وماء ودواء، كما دعونا إلى مضاعفة جهود التنسيق بين كل مناصري هذا الموقف”.

ودعا موسي فقي إلى إطلاق سراح الرهائن المدنيين خصوصًا النساء والأطفال، موجهًّا التحية لجهود دولة قطر في هذا الصدد ونتمني أن توفق في مزيد من الإفراج عن الرهائن.

وجَّه موسي فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته للمشاركة في قمة القاهرة السلام لما لهذا الاجتماع الجاري من أهمية قصوي، مقدِّمًا الشكر للحكومة والشعب المصري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وجودة ظروف انعقاد هذه القمة.

واختتم موسي فقي كلمته قائلًا: أما فيما يتعلق بجذور الصراع، فنحن وبصراحة ندعو إلى تشكيل جبهة عالمية مفتوحة لوقف كل أشكال العنف خصوصًا ضد المدنيين انطلاقا من المبادئ الثابتة والقرارات الدولية والإفريقية ذات الصلة، مشددًّا على أن الحرب الراهنة والأزمة الدولية الخطيرة التي تنذر بها في المنطقة برمتها، يجب أن نخرج منها بشكل عاجلٍ من خلال قرار فاعل بالبدء في حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.

نشر موسي فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تغريدة اليوم علي موقع إكس قال فيها، إنه انضم إلى القادة في قمة مؤتمر السلام من أجل غزة بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء محادثات طارئة مع استمرار الأزمة في غزة والضفة بلا هوادة في انتهاك للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

أشار موسي فقي محمد عقب القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة إنه لا توجد كلمات للتعبير بشكل كامل عن إدانة الاتحاد الإفريقي للقصف الإسرائيلي لمستشفى غزة، والذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.

أكد أن استهداف مستشفى، يعتبر ملاذًا آمنًا بموجب القانون الإنساني الدولي، يعد جريمة حرب، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحرك الآن.

وقد دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، وفقًا لبيان نشره الاتحاد الإفريقي سابقًا بمناسبة اندلاع الأحداث في غزة إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى.

وحث فقي محمد الطرفين إلى “العودة، دون شروط مسبقة، إلى طاولة المفاوضات من أجل تنفيذ مبدأ دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب”.

دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي المجتمع الدولي والقوى العالمية الكبرى، على وجه الخصوص، إلى تحمل مسئولياتها "لفرض السلام وضمان حقوق الشعبين".



قال: "أود أن أذكر بأن إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لا سيما حق دولة مستقلة ذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الإسرائيلي الفلسطيني الدائم".