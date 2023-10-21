اقرأ غدًا بالوفد.. مصر لن تقبل أبدا بدعاوي تصفية القضية الفلسطينية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر لن تقبل أبدًا بدعاوي تصفية القضية الفلسطينية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

بيان مهم حول قمة القاهرة للسلام مصر لن تقبل أبدًا بدعاوي تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة.

لا تهاون للحظة في الحفاظ على سيادة الدولة المصرية وأمنها القومي.

عبدالسند يمامة: قمة السلام تؤكد دور مصر المحوري.

السيسي: خريطة طريق مصرية لإنقاذ المنطقة وإحلال السلام.

حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا بإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية.

الرفض التام للتأجير القصري للفلسطينيين لتوطنهم في سيناء.

18000 شهيد ومصاب في مجازر الإبادة الإسرائيلية.

المساعدات تدخل معبر رفح بسجدة شكر والهتاف لفلسطين.

الدكتور وجدي زين الدين يكتب: خريطة الطريق المصرية طوق النجاة للجميع.