هل يعود الاستقرار إلى الزمالك بعد نجاح القائمة الموحدة في الانتخابات؟

تضع جماهير نادي الزمالك آمالها على مجلس الإدارة الجديد لعودة الاستقرار مرة أخرى للقلعة البيضاء بعد سنوات كثيرة من التخبط الإداري والأزمات المتلاحقة.

يرى قطاع كبير من جماهير الزمالك أن نجاح القائمة الموحدة في انتخابات القلعة البيضاء سيعيد الاستقرار إلى النادي مرة أخرى ومن ثم اعتلاء منصات التتويج، خاصة وأن روح الود والتعاون تسود على جميع أعضاء المجلس الحالي، إذْ أكدوا في أكثر من مناسبة أنهم سيعملون ككتلة واحدة وسيتعاونون مع الجميع داخل القلعة البيضاء.

ما شهدناه بعد انتهاء العملية الانتخابية يؤكد ذلك، إذْ إنها المرة الأولى التي نرى فيها روح الود بين الناجح والخاسر والتي تمثلت في الثنائي هشام نصر وهاني العتال اللذان تنافسا بشراسة على منصب نائب الرئيس ولكن فور إعلان النتيجة وجَّه هشام نصر الشكر إلى هاني العتال على المنافسة الشريفة ودعاه للتعاون مع المجلس الجديد في سابقة لم نراها داخل جدران القلعة البيضاء في السنوات الماضية.

هذه اللمحة لم تكن محض الصدفة أو بشكل فردي، إذ يبدو أنها ستكون نهجًا يسير عليه المجلس المنتخب بالنظر إلى تصريحات جميع الأعضاء وعلى رأسهم حسين لبيب الذي أصدر بيانًا أكد خلاله أن النادي سيعيش مرحلة جديدة لا إقصاء فيها وستسود روح التعاون بين الجميع، ما يعكس الاستقرار والهدوء داخل القلعة البيضاء الذي افتقدته لسنوات عدة.

يبدو أن المرحلة الجديدة التي يعيشها النادي برئاسة المجلس الجديد بقيادة حسين لبيب انعكست سريعًا على فريق الكرة الأول الذي فاز على سموحة في اليوم الآتي من الانتخابات بخماسية مقابل هدف في واحدة من أجمل مباريات الفريق منذ فترة ليست بقريبة.