الاثنين.. اتحاد الكتاب يناقش "البلاغة الرقمية"

تقيم شعبة النقد والدراسات الأدبية باتحاد كتاب مصر ندوة مناقشة كتاب(البلاغة الرقمية) للأستاذ الدكتور جميل عبد المجيد، وذلك يوم الاثنين المقبل الموافق 23 /10 /2023 في تمام السابعة مساء، بمسرح اتحاد الكتاب بالزمالك.

يشارك في المناقشة كل من:

أ.د عيد شبايك، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بكلية الآداب. جامعة المنوفية

أ. د أسامة البحيري، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي، رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طنطا وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين

أ. د عماد شعير، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الآداب جامعة حلوان، وتدير الندوة د.رشا صالح.

يخطو هذا الكتاب نحو تأسيس البلاغة الرقمية (Digital Rhetoric) في الدراسات العربية، خصوصًا بعدما شاع الخطاب الرقمي فى الثقافة العربية المعاصرة، وأصبح جد فاعل فى الحياة السياسية والاجتماعية، كما أصبح لدينا أدب رقمي في الشعر والرواية. ما نحن بصدده إنما هو خطاب لا عهد لنا به من قبل، فهو ليس كما اعتدنا من خطاب منطوق أو مكتوب، إنه خطاب سائل سائب، متعدد الوسائط، متشعب البنية، ولابد له من بلاغة خاصة تنبني على تلك الخصائص والإمكانات. ولقد استخلصت الدراسة ثلاثة أنواع من البلاغة الرقمية:

1. بلاغة التلاعب.

2. البلاغة المتعددة.

3. البلاغة التشعبية.



يذكر أن شعبة النقد والدراسات الأدبية ترأسها د. هدى عطية، بعضوية كل من د. رشا صالح / د. عادل ضرغام/ د. عايدي علي جمعة/ أ. سمية عبد المنعم.