الاستماع لمصابي حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

استمعت النيابة الكلية في جنوب الجيزة، اليوم، عن الحالة الصحية لـ12 شخصا أصيبوا بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم نطاق محافظة الجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا، نقلوا إلى مستشفى الهرم لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.