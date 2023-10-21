خيري رمضان: أفيخاي أدرعي يذكرني بجلد الفار الميت

أثار أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة من الجدل والغضب الشديد، بعد أن هاجم المطربة المصرية أنغام عبر حسابه على موقع إكس تويتر سابقًا، والأمر الذي دفع الفنانة إلى الخروج عن صمتها ورد علية برسالة قاسية لتعلمه معنى الإنسانية والاحترام.

وعلق الإعلامي خيري رمضان، على السجال الحاد بين الفنانة أنغام و أفيخاي أدرعي حول غزة، معقبًا: "أفيخاي أدرعي يذكرني بجلد الفار الميت".

وأوضح أن افيخاي أدرعي يحاول أن يلعب دور الصديق، مشددًا على أنه يظهر دائمًا وهو يبستم ويريد أن يظهر في شكل الصديق رغم ما يتعرض له من حملات انتقاد، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم السبت.

وتابع: "الفنانة المصرية أنغام ادتله على دماغه"، مشددًا على أن موقف أنغام وانتقاد إفيخاي أدرعي كان قوي كبير ، مشيرًا إلى أن خطاب أنغام هو يتبناه شعوب العالم، موضحًا أن هناك تظاهرات في كل دول العالم وهناك مواطنون في كل العالم لوقف إطلاق النار على قطاع غزة.

ووجهت أنغام رسالة لـ أفيخاي أدرعي، قائلة أنت يا أسمك إيه، بدون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟، يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني".

وتابعت: "الإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور.. فاكر؟".

وأضافت: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالكم وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء والدين برئ من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل".

وأختتمت حديثها: "شوف أنت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا أسمك إيه أنت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".