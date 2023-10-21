استعدادات إسرائيلية لإخلاء 3 مستوطنات شمال غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن هناك استعدادات لإخلاء ثلاث مستوطنات أخرى ، في شمال قطاع غزة، وفق ما أفادة قناة الجزيرة ، في نبأ عاجل.

بايدن يطلب من الكونجرس مُخصصات أمنية ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل

طلب الرئيس الأمريكي "جوزيف روبينيت بايدن"، مُخصصات أمنية ضخمة بقيمة 105 مليارات دولار، تتضمن مساعدات عسكرية قدرها 61 مليار دولار لأوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل، إلا أنها ستصطدم على الأرجح بحالة الفوضى التي يشهدها الكونجرس، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الجمعة.

وقالت مديرة مكتب البيت الأبيض للإدارة والموازنة شالاندا يانغ في رسالة إلى الكونغرس: "إن العالم يراقب ويتوقع الشعب الأمريكي بشكل محق بأن يوحد قادته صفوفهم لتلبية هذه الأولويات".

يأتي طلب الرئيس الأمريكي للحصول على التمويل، بعد أيام من زيارته لإسرائيل وتعهده بالتضامن مع قصفها لغزة في أعقاب هجوم شنه مسلحون من حماس أدى إلى مقتل 1400 شخص في جنوب إسرائيل.



