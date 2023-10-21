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د. وجدي زين الدين يشيد بمظاهرات أمس: إرادة المصريين صخرة تتحطم عليها المؤامرات
السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زيزو أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسموحة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

حصل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة التي أقيمت اليوم في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

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الزمالك يعزف سيمفونية رائعة ويضرب شباك سموحة بخماسية في الدوري

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الجزيري يحرز رابع أهداف الزمالك أمام سموحة

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في ملعب ستاد القاهرة فور انتهاء اللقاء.

وفاز فريق الزمالك على سموحة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

الزمالك في المركز الثالث بالدوري

ورفع الفارس الأبيض رصيده بهذا الانتصار إلى 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث بجدول المسابقة، في حين توقف رصيد الفريق السكندري عند 7 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.

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