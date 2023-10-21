أسباب نزيف الأنف المفاجيء وعلاقته بارتفاع ضغط الدم

يحذر الأطباء من أن نزيف الأنف قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم، حيث تكون قوة الدم على جدران الشرايين عالية بشكل ثابت، ما قد يسبب مضاعفات صحية خطيرة إذا أُهملت.



ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، يحدث نزيف الأنف عند تمزق الأوعية الدموية في الأنف ، ما يسبب نزيف من الممرات الأنفية.

وقد يكون هذا النزيف، أول علامة على ارتفاع ضغط الدم، الذي وعادًة يتم ضبط ضغط الدم إلى الدماغ أعلى من ضغط الدم الطبيعي ، والذي يتراوح من 120/80 إلى 160/90، مما يحمي من النزيف في الدماغ ، وبالتالي يمنع حدوث يسبب السكتات الدماغية النزفية التي ينتج عنها الوفاة المفاجئة.

ولا يتسبب ارتفاع ضغط الدم في حدوث نزيف في الأنف إلا إذا كنت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، وعلى الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين الاثنين، توصل باحثون إلى أن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم كانوا أكثر عرضة لنزيف الأنف الذي يتطلب زيارات للمستشفى مقارنة بالأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم.



ويفيد الأطباء بأنه إذا كانت قراءة ضغط الدم لديك تبلغ 180/120 أو أكثر وتعاني من أعراض أخرى مرتبطة ، مثل ألم الصدر ، وضيق التنفس، وآلام الظهر ، والتنميل أو الضعف، وتغير في الرؤية أو صعوبة في التحدث ، فسيتم اعتبار هذا الأمر بمثابة طوارئ ارتفاع ضغط الدم، أما في حال معاناتك من نزيف في الأنف ، فيجب فحص ضغط الدم بانتظام.