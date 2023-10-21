العاهل الأردني يعود إلى عمَّان عقب مشاركته بقمة القاهرة للسلام

عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى عمَّان، مساء اليوم السبت، بعد أن شارك في قمة القاهرة للسلام، التي استضافتها مصر، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

شارك العاهل الأردني في قمة القاهرة للسلام على رأس وفدٍ، ضمَّ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني.

أكد العاهل الأردني أن ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي هو جريمة حرب، مشددًّا ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين الأبرياء وإدخال المساعدات بشكل إلى أهالي غزة.

قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لدى فلسطين لوتشيا إلمي، اليوم، السبت: “إن مليون طفل فى قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية”.

أضافت إلمى - فى إفادة صحفية - أن المساعدات التى دخلت القطاع اليوم غير كافية، مطالبة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.

أشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورًا إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن المأساة الإنسانية فى القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورًا.