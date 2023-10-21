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السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العاهل الأردني يعود إلى عمَّان عقب مشاركته بقمة القاهرة للسلام

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

عاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى عمَّان، مساء اليوم السبت، بعد أن شارك في قمة القاهرة للسلام، التي استضافتها مصر، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

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الملك عبدالله الثاني عن مجزرة المعمدانية: جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

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الملك عبدالله الثاني: "استقبال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن أو مصر خط أحمر"

شارك العاهل الأردني في قمة القاهرة للسلام على رأس وفدٍ، ضمَّ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني. 

 

 أكد العاهل الأردني أن ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي هو جريمة حرب، مشددًّا ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين الأبرياء وإدخال المساعدات بشكل إلى أهالي غزة.

 

قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لدى فلسطين لوتشيا إلمي، اليوم، السبت: “إن مليون طفل فى قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية”.

 

 أضافت إلمى - فى إفادة صحفية - أن المساعدات التى دخلت القطاع اليوم غير كافية، مطالبة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.

 

 

 أشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورًا إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن المأساة الإنسانية فى القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورًا.

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الملك عبدالله الثاني عن مجزرة المعمدانية: جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها

الملك عبدالله الثاني: "استقبال اللاجئين الفلسطينيين في الأردن أو مصر خط أحمر"
الجريدة الورقية