150 شاحنة مستعدة للدخول إلى قطاع غزة.. فيديو

كشفت عهود وافي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن تفاصيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، موضحة أن هناك 20 شاحنة عبرت فور فتح المعبر.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن المتواجدين رفضوا المغادرة مع تأخر فتح المعبر وقالوا لازم نقعد لما نوصل الأمانة.



وأضافت عهود وافي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: كنا نبكي من الفرحة حينما دخلت الشاحنات التي تحمل مستلزمات طبية وأدوية.



واختتمت أن هناك 150 ناقلة تابعة للتحالف منتظرة عند معبر رفح للتحرك نحو قطاع غزة، لافتة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي سيظل القوة الإنسانية الناعمة.

وفتح معبر رفح أبوابه، السبت، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وبث التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مغلقا منذ بدء التصعيد في القطاع.

وقالت حركة حماس إن 20 شاحنة مساعدات من المفترض أن تدخل عبر المعبر، تحمل أدوية ومعدات طبية وكميات محدودة من الأغذية.

لكن الحركة اعتبرت أن "القافلة الأولى من المساعدات التي ستدخل من معبر رفح محدودة، ولن تغير الوضع الكارثي بالقطاع".

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من مؤتمر صحفي عقده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام معبر رفح، أشار خلاله إلى "شروط" تعرقل انطلاق شاحنات المساعدات إلى غزة.

وفتح المعبر بعد ساعات من إعلان حماس الإفراج عن رهينتين أميركيتين، من بين عشرات الرهائن المحتجزين لدى الحركة منذ هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.