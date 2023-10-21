محافظ جنوب سيناء يستمع لعرض من إحدى الشركات الايطالية لاستغلال بحيرات الأكسدة

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، رجل الأعمال الإيطالي ماسيميليانو بيازيولى رئيس مجلس ادارة احدى الشركات الايطالية العاملة في مجال إدارة المحميات الطبيعية وإدارة الفنادق ، يرافقه ياسر عبد اللاه رجل أعمال مدير أحد شركات السياحة العاملة في شرم الشيخ .

واستمع محافظ جنوب سيناء لعرض بشأن إمكانية ادارة منطقة أحواض الأكسدة وانشاء متحف للطيور المهاجرة به أكبر تليسكوب لمشاهدة الطيور وكذلك إنشاء مستشفى لعلاج الطيور، وذلك بغرض جلب سياح من مختلف اوروبا لمشاهدة الطيور وتصويرها في مختلف أنحاء المحافظة، بالإضافة لجعل مدينة شرم الشيخ مركزا لسياحة الطيور والبيئة الطبيعة

ووجه المحافظ بدراسة الموضوع وعمل دراسة جدوى واستطلاع رأي وزارة البيئة والجهات المعنية.

وحضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، والدكتور وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء.

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