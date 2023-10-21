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السبت 21 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سفارة الهند بالقاهرة تعلن إرسال مساعدات إنسانية لدعم فلسطين

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أعلنت سفارة الهند لدى القاهرة، عن تقديم عدد من المساعدات الانسانية والإغاثية إلى فلسطين وقطاع غزة، وذلك بالتزامن مع ما يتعرض له سكان قطاع غزة من قصف إسرائيلي مستمر. 
ترسل الهند مساعدات إنسانية ومواد إغاثة للشعب الفلسطيني تشمل مساعدات طبية (حوالي 8 أطنان) ومواد إغاثة (حوالي 30 طن)، ومن المتوقع أن تصل تلك المساعدات التي تقدمها الهند، إلى العريش في مصر يوم 22 أكتوبر 2023.

تشمل الإمدادات الطبية أدوية أساسية منقذة للحياة ومواد وقائية وجراحية للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة. كما تضم أيضاً سوائل الحقن الوريدي ومسكنات الألم.

 

وتشمل مواد الإغاثة الخيام وحقائب النوم والقماش المشمع والأدوات الصحية الأساسية وأقراص تنقية المياه وما إلى ذلك.

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