محافظ جنوب سيناء يكرم أسرة المجاهدين في انتصارات أكتوبر

قال المحافظ، إنه حريص على تكريم المجاهدين، في المناسبات المختلفة علي رأسها ذكري نصر اكتوبر المجيد، وذلك لدورهم البارز في حروب الاستنزاف، وحرب أكتوبر المجيدة مؤكدا أن بدو سيناء أثبتوا على مر التاريخ أنهم صمام أمان بوابة مصر الشرقية.

وأكد أن المجاهدين، حرصوا على مساعدة القوات المسلحة في رصد تحركات العدو خلال فترة احتلال سيناء، لافتا إلى أن سيناء تشهد الآن طفرة في شتى المجالات، نظرا لاهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنمية كافة الوديان والتجمعات البدوية التي توجد على أرض سيناء..

وأوضح فوده، أن المشروعات التي تجري على أرض المحافظة بمختلف مجالاتها من بنية تحتية وفوقية، ومجمعات تنموية، وطرق وصحة وتعليم، دليل على الاهتمام بهذا الجزء الغالي من الوطن، و الزاخر بالثروات الطبيعية، وجمال طبيعي خلاب جعلها على قائمة الأماكن السياحية العالمية.

وقال المحافظ، إن المحافظة لا تدخر أي جهد من أجل تطوير مدينة شرم الشيخ وإظهارها بالمظهر اللائق أمام الوفود مختلف دول العالم لشهرتها العالمية في مجال السياحة وخاصة بهد مؤتمر تغير المناخ الذي جعلها علي راس قائمة مدن السياحة العالمية بشهادة مختلف الوفود العالمية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ جنوب سيناء مع مشايخ وعقلاء واسر مجاهدي جنوب سيناء، بحضورالدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة، والشيخ ابراهيم رفيع نائب رئيس مجلس القبائل العربية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكرم المحافظ عدداً من ابناء واحفاد واسر المجاهدين كنماذج، وكرم ايضا عددا من مشايخ وعواقل المحافظة.

وأكد مشايخ القبائل البدوية، أنهم على عهد أجدادهم، ومستمرين في حماية المدقات والدروب الجبلية، والتعاون مع رجال الأمن للتصدي بكل حسم وقوة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وأمان مصر.

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