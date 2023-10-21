كلام فى الهوا

السبت 21/أكتوبر/2023 - 08:30 م 10/21/2023 8:30:29 PM

إذا عرف كل شخص منا أنه ليس وحده وأن كل الناس تراه، ربما كان استقام واستيقظ ضميره، لكن للأسف الشديد هناك من باعوا ضمائرهم للشيطان، فإذا نظرنا حولنا نلاحظ أن كائنات الأرض تعمل لتأمين غذائها وأمنها، بخلاف الإنسان نفسه دائماً تأمره بالسوء، وأصبح عبداً لنفسه، يتحرك حسب ما يحصل عليه هو فقط من مصلحة خاصة له، لذلك انتشر الفساد والانحراف وشاع السب والقذف بأبشع الألفاظ والاتهامات حتى بين النخبة من المثقفين والمتعلمين حتى ساءت الأحوال وابتعدوا عن الحكمة والعقل، ومنهم المنافقون الذين اكتسبوا سلوك الفئران فى الهروب والقفز من السفينة عندما يشعرون بقرب غرقها. هؤلاء الفئران يصورون أنفسهم على أنهم الأمناء على سير السفينة فى بحر الحياة وكانوا يقولون لربانها إنه هو الأقوى والأحسن، فى أول أحساس لهم بالخطر سوف يكونون أول من يقفز منها وسوف يخلعون الملابس ويتوضأون بدمه، ويطلبون الصفح والمغفرة وسوف ينسى الناس للأسف ما فعلوا بحسن نية لأن أكثر الناس لا يعقلون، وسينسون انحراف وتسلق وانتهازية هؤلاء الفئران رغم أنهم لا يجيدون شىء فى هذا العالم سوى هذه الأشياء، والتاريخ به أحداث وحكايات ليست بالقليلة التى تحكى سلوك هؤلاء فى القفز من السفينة.

لم نقصد أحداً!