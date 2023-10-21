بايدن: انتصار إسرائيل وأوكرانيا أمر أساسي لأمننا القومي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن انتصار إسرائيل وأوكرانيا أمر أساسي لأمننا القومي، حسبما فادت قناة الجزيرة، في نبأ عاجل.

جو بايدن

حث الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، القادة الإسرائيليين على الامتناع عن شن هجوم كبير على حزب الله اللبناني، الأمر الذي قد يفتح جبهة حرب ثانية بخلاف الصراع مع حركة حماس، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم السبت.

وتشعر واشنطن بالقلق من أن أعضاء اليمين المتطرف في حكومة إسرائيل، يضغطون لاتخاذ إجراءات على جبهتها الشمالية، بعد تكرار إطلاق الصواريخ من هناك ومحاولات التسلل إلى الحدود.

ويتجلى القلق في أن "يتم جر إيران والولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة"، وفقًا للصحيفة.

وتابعت "نيويورك تايمز": "واشنطن تعمل من خلال قنوات إضافية على السيطرة على حزب الله، كما يتم إرسال رسائل تحذر طهران من مزيد من التصعيد".

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعدد من الصحفيين، الجمعة، أن باريس بعثت رسائل "بشكل مباشر للغاية" إلى حزب الله من أجل ثنيه عن الدخول في النزاع بين إسرائيل وحماس.

ويشن حزب الله وجماعات فلسطينية متحالفة معه في لبنان، هجمات صاروخية يومية على شمال إسرائيل، منذ اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر.

ونزح الآلاف من قرى جنوب لبنان بسبب الاشتباكات على الحدود مع إسرائيل، التي أخلت هي الأخرى المستوطنات القريبة من مناطق التوترات.