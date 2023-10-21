مانشستر سيتي يفوز على برايتون بشق الأنفس

حققَّ مانشستر سيتي الفوز على نظيره برايتون بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

نجح السيتي في التقدم بالهدف الأول عن طريق جوليان ألفاريز في الدقيقة السابعة، فيما أضاف زميله إرلينج هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 19.

استطاع لاعبي مانشستر سيتي في السيطرة على مجريات الشوط الأول بشكل كامل، بعدما امتلك الفريق زمام الأمور، مما جعل لاعبي برايتون يفقدون الكرة بسرعة كبيرة بسبب قوة الضغط من لاعبي السيتزين.

بينما جاء الشوط الثاني مختلف، إذْ ضغط برايتون على السيتي، مما جعله يحرز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 73 من خلال أنسو فاتي، وظل الفريق يضغط على دفاع مانشستر سيتي، لكنه لم يستطع أن يُدرك التعادل.

بهذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 21 نقطة، بينما يحل برايتون في المركز السابع بـ 16 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي: