اَرسنال بالقوة الضاربة أمام تشيلسي بـ البريميرليج وغياب النني

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ اَرسنال عن تشكيل الفريق أمام تشيلسي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

تشكيل اَرسنال أمام تشيلسي

تشكيل اَرسنال

ويخوض البلوز المباراة وهو يحتل المركز الحادي عشر برصيد ١١ نقطة ويرغب في البناء على فوزه الاخير خارج ملعبه على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب تيرف مور وهي البداية المخيبة للامال بالنسبة للبلوز نظرا لكونه الفريق الاكثر انفاقا في فترة الانتقالات الصيفية ويملك مدربة الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو الكثير من الأوراق القادرة على إعادة تشيلسي كأحد الاندية المنافسة على المراكز المتقدمة .

فيما يدخل الجانرز المباراة بحالية فنية مميزة، بعد الفوز في اخر مبارياته قبل التوقف الدولي على مانشيستر سيتي وهو الفوز الذي غاب لسنوات عن المدفعجية ليحتل الارسنال المركز الثاني خلف توتنهام ويؤكد من جديد عودته كأحد الفرق المنافسة على اللقب مثلما كان الحال الموسم الماضي .

خاض تشيلسي أمام الارسنال ١٨٩ مباراة عبر تاريخهما الطويل في الكرة الأنجليزية فاز تشيلسي في ٦٢ مباراة وتعادلا في ٥٢مباراة بين فاز الارسنال في ٧٥ مباراة وسجل مهاجمي تشيلسي ٢٤٧ هدف فيما سجل مهاجمي الارسنال ٢٦٥ هدف .

أما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب تشيلسي فقد بلغت ٩١ مباراة فاز تشيلسي في ٣٤ مباراة بينما فاز الارسنال في ٢٨ مباراة وتعادل الفريقين في ٢٩ مباراة .