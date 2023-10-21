الاتحاد السكندرى يصل للنقطة الخامسة بتعادل صعب أمام بلدية المحلة

وصل الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى الى النقطة الخامسة فى جدول الدورى ليستقر بالمركز التاسع بنفس عدد النقاط التى يستقر بها فريق نادى الزمالك بالمركز السابع قبل مواجهة اليوم امام فريق سموحة

وتعادل زعيم الثغر بصعوبة اليوم امام فريق بلدية المحلة فى عرض غير مرضى لجماهير وعشاق الاتحاد السكندرى الذى كان يأمل ان يقدم موسم طيب مع مديره الفنى الكابتن طارق العشرى ابن النادى الذى قاد الفريق منذ بداية الموسم وحقق فوز وحيد أمام فريق سيراميكا كليوباترا وهزيمة أمام فريق الاسماعيلى وتعادلين صعبين امام فريقى الجونة وبلدية المحلة

ومما لاشك فيه ان اصابة هداف الفريق مابولولو اثرت بشكل كبير على الفريق

ويحاول العشرى خلال الايام القليلة القادمة ان يعيد التوازن للفريق واللاعبين لتحقيق عروض تليق بأسم الفريق الاخضر حيث يواجه السبت المقبل الموافق ٢٨ أكتوبر على ارضه بستاد الاسكندرية فريق المقاولون العرب فى السابعة مساءا

يذكر ان محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى قد زار اللاعبين أمس فى مرانهم الاخير قبل مواجهة اليوم وحثهم على تقديم عروض تليق بالفريق الاخضر وانه ومجلسه لديه تحفظات على عروض الفريق منذ بداية الموسم خاصة وانهم لم يواجهوا الاندية الكبيرة فى جدول الدورى حتى الان منعا لاهدار النقاط