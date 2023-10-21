تعليم أبو تشت تبحث توزيع المتقدمين للعمل بالحصة بنظام الأجر

عقد الدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمالي قنا، اليوم السبت ٢١ أكتوبر الجاري، إجتماعا موسعًا بحضور رؤساء الأقسام والتنسؤق ومراحل التعليم والموجهين الأوائل للمواد الاساسية والتربية الرياضية والتربية الفنية والعلاقات العامة والإعلام ورياض الأطفال؛ لمناقشة توزيع المتقدمين للعمل بالحصة نظام الأجر ممن انطبقت عليهم الشروط المعلنة من قبل الإدارة التعليمية.

وشدد مدير عام الإدارة، على ضرورة توزيع المتقدمين للعمل بالحصة نظام الأجر والمتطوعين والخدمة العامة علي المدارس الأكثر احتياجا لسد عجزهم في المواد الاساسية بعد الحصول علي موافقة الجهات الأمنية.

يذكر أن الإدارة التعليمية بأبوتشت حصلت علي مبالغ مالية كبيرة في العام السابق ساهمت بشكل كبير في سد العجز في المواد الاساسية و سيتم تخصيص المزيد من المبالغ المالية هذا العام.

ووجه المدير العام تحية الشكر والتقدير للقيادة السياسية المتمثله في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والسيد اللواء الوزير أشرف الداودي محافظ قنا والسيد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا لتخصيص المبالغ المالية لسد العجز بالمعلمين بالحصة نظام الأجر.