حزب الله يقصف موقع ​رويسات العلم​ في ​مزارع شبعا​ اللّبنانيّة المحتلة 

قصف حزب الله اللبناني، موقع رويسات العلم في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا بالصواريخ والأسلحة.

وأصدر ​حزب الله​، بيانا اليوم، أكد فيه أنه تم قصف ‏موقع ​رويسات العلم​ في ​مزارع شبعا​ اللّبنانيّة المحتلة وتلال ​كفر شوبا​ بالصّواريخ ‏والأسلحة.

وتبادلت قوات الاحتلال الإسرائيلية ومقاتلو حزب الله إطلاق النار في عدة مناطق على طول الحدود اللبنانية؛ وذلك بسبب الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.

وحسب ما نشرته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، تصاعدت التوترات على طول الحدود خلال الأسبوعين الماضيين عقب الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل وأدت الغارات الإسرائيلية على غزة منذ ذلك الحين إلى مقتل أكثر من 4000 فلسطيني.