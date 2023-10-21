المساعدات المصرية تلبي نداء أطباء فلسطين و"مصر الخير" توفر الاحتياجات الطبية والانسانية لإنقاذ أهالي غزة

في إطار الجهود المصرية من اجل وصول حملات ومساعدات التحالف الوطني الأهلي من أمام معبر رفح، أعلن المشاركون في الحملات أنهم مرابطون حتى يتمكنوا من تقديم الإغاثة حرصا على دعم الجهود الانسانية وإنقاذ حياة الأطفال والمرضى حيث تقدم صفوف المساعدات الانسانية كافة المستلزمات الطبية التي قدمها قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير“حيث قدم القطاع أكبر كم من المساعدات الطبية.

المساعدات المصرية تلبي نداء أطباء فلسطين

وًقالت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة "مصر الخير"، إن الشغل الشاغل للجميع الأن هو فتح معبر رفح من أجل وصول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، موضحة أن طاع الصحة بالمؤسسة قام علي الفور بعمل لجنة طبية متخصصة في احتياجات الازمات لتوفير كافة الادوية والمستلزمات الجراحية وفقا لاحتياجات الاطباء هناك للتدخلات الحرجة والحرائق واثار الحروب ونجحنا وبالفعل تكمنا من تحميل كافة المستلزمات الطبية والأدوية داخل الشاحنات لسرعة توفير احتياجات المستشفيات في غزة لهذه المستلزمات وخاصة بعد استغاثة أطباء فلسطين بأن المستلزمات الطبية بدأت في النفاذ.

المساعدات المصرية تلبي نداء أطباء فلسطين

وأشارت رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إنه بالنسبة للمساعدات الإنسانية الطبية اهتمت المؤسسة بإرسال أدوية ليس لها شروط تخزين بسبب عدم معرفة موعد فتح المعبر ولضمان وصول الأدوية سليمة وصالحة للاستخدام.

وأضافت الدكتور عفاف الجوهري، أنه تم مراعاة أن تكون المستلزمات الطبية خاصة بالإسعافات الأولية بالإضافة لمجموعة أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط، موضحة وجود أكثر من 15 ألف علبة أدوية موجودة في الشاحنات ونتظرالدخول، فضلا عن وجود كراسي متحركة وأنابيب أكسجين بالمنظم وخيوط الجراحة واسعافات الحروق والبنج.

وأوضحت الجوهري، انه يجري التجهيز حاليا لقافلة أخرى من المساعدات الطبية لخدمة أهالي غزة تم اضافة الادويةً المخصصةً لمرضي الفشل الكلوي لعلمنا بوجود ٢٠٠٠ مريض فشل كلوي يقومون بغسيل الكلي وادوية للسيدات الحوامل حيث توجد ٥٠ الف سيدة حامل وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية ولبن الاطفال ، مع إرسال كميات أكبر من الكميات التي ستدخل اليوم، بالتنسيق مع التحالف الأهلي التنموي فيما يخص إرسال الادويةً والمستلزمات الطبية والجراحية.