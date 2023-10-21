النائب عمرو هندي: فتح معبر رفح يؤكد فرض سيطرة مصر.. وقمة القاهرة خطوة جادة لحل الأزمة

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الدولة المصرية تحتضن القضية الفلسطينية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولعل فتح معبر رفح لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 15 يوما، يؤكد فرض سيطرة الدولة المصرية وفرض إرادتها.

وأكد عضو مجلس النواب ع المصريين بالخارج، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتحرك فى كافة الاتجاهات من أجل القضية الفلسطينية، فمنذ اندلاع الاشتباكات ووجه بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة، فمصر على اتصال مباشر مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية، والتحذيرات من المخاطر الوخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار النائب عمرو هندى، إلى أن قمة مصر للسلام خطوة جادة لدعم القضية الفلسطينية وإيجاد حلول على أرض الواقع، وتأكيد على الدعوات التى أطلقتها الدولة المصرية بشأن ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرةً من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة، ومن ثم سيكون هناك قرارات خلال القمة اليوم بشأن القضية فى هذا المحفل الدولى.

وأشاد عضو النواب، بتصريحات القيادة السياسية بشأن رفض التهجير القسرى لعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضومنها، وحالة التفويض الشعبى الكبيرة التى شهدتها البلاد خلال الساعات الأخيرة لتفويض وتأييد القيادة السياسية فى أية قرارات من شأنها الوصول لحلول على أرض الواقع والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.