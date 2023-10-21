حركة الإصلاح الإسلامي الإرتري تناشد الدول الإسلامية بالتضامن مع فلسطين

أصدرت حركة الإصلاح الإسلامي الإرتري، بيانا تضامنيا للشعب الفلسطيني، بشأن الجرائم التي يقوم بها الكيان الصهيوني.



وإليكم نص البيان:-

لقد من الله على أرض فلسطين بشعب كريم جسور لم يتقاعس يوم عن أداء واجبه الجهادي في حماية أرضه ومقدساته ولم ينحن يوم العواصف العوز وقلة النصير وخذلان القريب وتآمر المجتمع الدولي وهيئاته ومنظماته.



فقد ظل صامدا يؤدي واجباته عبر حركاته الفتية فصائل المقاومة الإسلامية على صعد الأعمال كافة الخدمي منها والتعليمي والإعداد المادي والفني والمعنو ي والعسكري لكتائب المقاتلين كتائب عز الدين القسام، وسرايا القدس معتمدين بعد عو ن الله وتوفيقه على أنفسهم مؤمنين بوعد الله بالنصر لعباده المؤمنين.



وإننا في حركة الإصلاح الإسلامي الإرتري، إذ نفرح بنصر الله تعالى في عملية طوفان الأقصى، لنؤكد وقفتنا تأييدا ومناصرة لإخواننا المجاهدين في فلسطين سائلين الله تعالى مزيدا من التوفيق والتقدم نحو تحرير الأقص ى المبارك، كما نسأله تعالى أن يخفف وطأة اليهود الظالمين ورد فعلهم الهمجي غير الإنساني إذ ظلوا يستهدفو ن أمهات وأطفال وشيوخ فلسطين، وبنيتها الأساسية كلما حقق المجاهدون عليهم نصر عسكري.



وفي الختام نناشد كل البلدان الإسلامية حكومات وشعوبا للوقوف إلى جانب شعب فلسطين وقواه المجاهدة ومناصرتهم حتى النصر والتمكين.