التعليم العالي: وضع الاستراتيجية الإفريقية القارية للذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن قيادة مصر مجموعة عمل إفريقية لوضع الاستراتيجية الإفريقية القارية للذكاء الاصطناعى والخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الوزاري لوزراء التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بالقارة الإفريقية، ضمن اجتماع الدورة الاسثنائية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية الذكاء الاصطناعي والدور الذي يلعبه في المستقبل، وأهمية التوسع في دراسته بالجامعات.

وزير التعليم العالي يستعرض تجربة إنشاء الجامعات التكنولوجية

واستعرض وزير التعليم العالي تجربة مصر في إنشاء الجامعات التكنولوجية، مشددا على أهمية التعليم التكنولوجي والفني الذي هو قاطرة المستقبل.

ولفت وزير التعليم العالي إلى وجود 10 جامعات تكنولوجية تغطي مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، وتشمل تخصصات وبرامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التي توجد بها تلك الجامعات، وتلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الدولة تسعى لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية في كل محافظة بالجمهورية، ليصل إجمالي عدد الجامعات 27 جامعة تكنولوجية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الجامعات التكنولوجية تعتبر هي الأداة الحقيقية لتنفيذ استراتيجية إفريقيا للتعليم الفني، مؤكدًا أن مصر تعرض مشاركة خبراتها في التعليم الفني والتكنولوجي والجامعات التكنولوجية للأشقاء الأفارقة تحت مِظلة الاتحاد الإفريقي.

وناقش الاجتماع تقرير لجنة الخبراء الذى تم إعداده ومناقشته من الخبراء الممثلين للدول الإفريقية، والذي يؤكد أهمية تعاون الدول الإفريقية في النهوض بالتعليم والبحث العلمى والابتكار للنهوض بالقارة الإفريقية، وقد اتفق الحضور على أن يكون هذا العام هو عام التعليم.

وأثنى الحضور على المقترحات المصرية وتم وضعها ضمن آليات التنفيذ المستقبلية في التقرير الوزاري الذي سيُعرض على القمة الإفريقية القادمة.

وحضر الاجتماع 35 وزيرًا إفريقيًا للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وممثلين لعدد 35 دولة إفريقية والاتحاد الإفريقي ومنظمة النيباد ومنظمات أخرى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.