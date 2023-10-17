وزير التعليم العالي: إنشاء 27 جامعة تكنولوجية خلال الفترة المقبلة

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استهداف إنشاء 27 جامعة تكنولوجية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه تشن جي نائب وزير التعليم الصيني، والوفد المُرافق له بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وأوضح وزير التعليم العالي أن الدولة تسعى لإنشاء المزيد من الجامعات التكنولوجية في كل محافظة بالجمهورية.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية دور وزارة التعليم الصينية في دعم مسار الجامعات التكنولوجية من خلال المشاركة في إنشاء برامج تعليمية متميزة في هذه الجامعات الجديدة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مصر أصبح لديها 10 جامعات تكنولوجية تغطي مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية، وتشمل تخصصات وبرامج دراسية جديدة تتفق مع طبيعة المناطق الصناعية التي توجد بها تلك الجامعات، وتُلبي احتياجات سوق العمل.

وزير التعليم العالي: الصين شركاء استراتيجيين

وأكد وزير التعليم العالي عُمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين من خلال مجالات التعاون المُمتدة منذ سنوات طويلة، حيث ظهر ذلك التعاون جليًا في السنوات الأخيرة من خلال التعاون الاستراتيجي والتواصل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشي جين بينغ الرئيس الصيني.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يدعم التفاهم والتكامل بين مصر والصين كشركاء استراتيجيين؛ لتحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

ونوه وزير التعليم العالي بأهمية تعزيز الشراكة في البرامج والمشروعات والأنشطة بين الجانبين، لاسيما في مجال التعليم الفني والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال، لافتًا إلى أهمية دعم الشراكة وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الصينية، بما يحقق أولويات خطة التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

وزير التعليم العالي يكشف مجالات التعاون الناجحة مع الصين

واستعرض وزير التعليم العالي مجالات التعاون الناجحة بين مصر والصين خلال الفترة الماضية، ومنها مشروع "ورشة لوبان" وهو مشروع طموح وله تأثير كبير على العديد من المهندسين الذين تم تدريبهم وتعليمهم في هذا المركز المتميز، ودعا إلى ضرورة تفعيل برامج هذا المشروع بمختلف الجامعات المصرية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى التعاون مع كُبرى الجامعات والكليات الصينية مثل كلية "تيانجين" الفنية المهنية للصناعة الخفيفة، وشركة "أفيك" الصينية؛ لدعم برامج النقل وتصنيع السيارات بالجامعات التكنولوجية في مصر، والجامعة المصرية الصينية كنموذج للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدين، والكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، وهي أولى كليات الجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا التطبيقية.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية التعاون مع الحكومة الصينية لدعم مجال التعليم المهني والتكنولوجي في مصر لما له من أهمية كبيرة في منظومة التعليم العالي المصرية؛ لخدمة الصناعة والاقتصاد وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.