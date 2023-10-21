أسباب زيادة تساقط الشعر في الخريف

أشارت خبيرة التجميل فيرا سلابوفا في إحدى المقابلات إلى أن تدهور الشعر يصبح أحد أكثر المشاكل التجميلية شيوعًا خلال موسم البرد، ووفقا لأخصائية التجميل، أحد أسباب هذا التغيير غير السار هو الرعاية غير المناسبة ويجب أن تتغير مع مراعاة المناخ المتغير.

بالإضافة إلى ذلك في الخريف، يؤثر الإشعاع الشمسي على فروة الرأس، مما يؤدي إلى تفاقم حالتها، ومعها حالة الشعر، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية في هذا الوقت من العام قد يكون أكثر عدوانية منه في الصيف.

وتتعرض فروة الرأس للإشعاع (في موسم البرد يكون أكبر منه في الصيف)، ويضعف الجسم بسبب التغيرات المفاجئة في الطقس، والحاجز الواقي مكسور، وهذا يسبب جفاف الشعر وهشاشته وضعفه، أوضحت سلابوفا زيادة تساقط الشعر في الخريف على بوابة منطقة موسكو اليوم.

أوصت خبير التجميل بالعناية المناسبة بفروة الرأس والشعر خلال موسم البرد، عندما يعاني من انخفاض درجات حرارة الشوارع والتدفئة الداخلية، والشمس العدوانية، والقبعات الضيقة للغاية، والهواء الذي توجد فيه انبعاثات أكثر ضررًا.

وقالت الخبيرة: “أنت بالتأكيد بحاجة إلى استخدام أقنعة تحتوي على مكونات وزيوت مغذية، وتناول فيتامينات ب، والقيام بالتقشير الذي يقشر خلايا الجلد الميتة من فروة الرأس".