مياه شرب الشرقية تنظم أنشطة ثقافية وتوعوية لطلاب مدارس ههيا| صور

بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلي المجتمع في المستقبل.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية وأنشطة تفاعلية بمشاركة عدد من طلاب المدارس التابعة لإدارة ههيا التعليمية باعتبارهم صناع المستقبل وعناصر فعالة في تنفيذ خطط التنمية.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أن الهدف من تنظيم الندوات التثقيفية هو ترسيخ مفاهيم التوعية بأهمية الحفاظ على المياه من الهدر والبيئة من التلوث لدى النشئ والتعريف بالقضايا البيئية وأهمها قضية التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الندوة تضمنت تنفيذ ألعاب تفاعلية منها أنشطة أرسم ولون والسلم والثعبان ومهمة في الدور الرابع والعجلة الدوارة وغيرها ومسرح العرائس والمتحرى الصغير، وفي نهاية اليوم تم عقد مسابقات وتوزيع جوائز علي الفائزين.

يذكر أن الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الترفية واللهو يساعدان على رفع الروح المعنوية للاطفال المرضى وقدرتهم على مواجهة المرض فضلاً عن تطوير أنماط سلوك الطفل وبالتالي فهم وبناء وتعزيز مهاراته وتنمية سلوكياته وروح الإبتكار والمخيلة الفكرية والثقة في النفس لديه، فضلاً عن إكتسابه القوة والمهارات البدنية والإجتماعية والمعرفية.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، أن المكتبة نظمت يوم ترفيهي لعدد (35) طفل من مرضى وحدة امراض الدم والأورام بمستشفى الأطفال جامعة الزقازيق، وذلك بالتعاون مع لجنة الصحة بالإتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية بالشرقية، بالإضافة لتنظيم ندوة لأبناء المحافظة بعنوان "التوعية و الاكتشاف المبكر لامراض الدم عند الأطفال" حاضرفيها الدكتور تامرحسان استاذ طب الاطفال بكلية الطب جامعة الزقازيق ورئيس وحدة امراض الدم و السرطان للأطفال .

وأضافت مديرة مكتبة مصر العامة أن فاعليات اليوم الترفيهي تضمنت مجموعة من الأنشطة الترفيهية المحببة للأطفال من قبل فريق عمل مكتبة مصر العامة والتي تمثلت في "تلوين- مسرح العرائس - رسم علي الوجه - أعمال فنية - عرض فيلم كارتون –العاب حركية" حيث لاقت الأنشطة إستحسان وتفاعل الأطفال وأولياء الأمور و تم توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال.