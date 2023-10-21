بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة يلا شوت اليوم في الدوري المصري

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة يلا شوت اليوم في الدوري المصري ، والزمالك يتطلع إلى استئناف مسيرته في بطولة الدوري المصري لعام 2024 بعد الفوز الأخير الذي حققه في المسابقة المحلية على حساب البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد. تعادل الزمالك في مباراتي الافتتاح أمام بيراميدز والمقاولون العرب، وهذا الفوز يعزز من آمال الفريق في تحقيق نتائج إيجابية.

يأتي هذا اللقاء بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، حيث فازت قائمة الكابتن حسين لبيب بكل المقاعد. ستكون هذه المباراة هامة للزمالك لتحقيق الفوز والمضي قدمًا في منافسات الدوري المصري.

على الرغم من تفوق الزمالك في الموسم الماضي على سموحة في مباراتي الذهاب والإياب، إلا أن مهمته قد تكون صعبة، حيث يُعتبر سموحة واحدًا من أفضل الفرق في الدوري المصري هذا الموسم بناءً على أدائه القوي حتى الآن.

ما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري 2024؟

مباراة الزمالك وسموحة ستُنقل عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" صاحبة الحقوق الحصرية لمسابقة الدوري المصري 2024.

وستكون المباراة مذاعة عبر قناة "OnTime Sports HD 2" المفتوحة في ظل انشغال القناة الأولى بمباراة دوري السوبر الأفريقي بين صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنغولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

OnTime Sports HD 2

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري 2024؟

قناة "أون تايم سبورتس 2" المصرية متاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الآتي:

تردد قناة أون تايم سبورت 2 على نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسموحة | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وسموحة | من هنــــا

معلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري 2024

سيتولى المعلق المصري الشهير مؤمن حسن مهمة التعليق على مجريات مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري 2024.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري 2024

يمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك وسموحة من خلال حساب "كورة بلس" على موقع يوتيوب.

ما موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري 2024؟

يلتقي الزمالك وسموحة يوم السبت 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت دولة الإمارات.