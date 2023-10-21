مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الاسباني
مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الاسباني
مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الاسباني تجسد المباريات بين ريال مدريد واشبيلية المنافسة الشديدة والتوتر الرياضي الذي يشعر به عشاق كرة القدم الاوروبية حول العالم. يتمتع هذان الفريقان العريقان بتاريخ غني بالمواجهات الحماسية والنتائج المثيرة. واليوم ، سنستعرض أحدث الأحداث المهمة المتعلقة بمواجهة الفريقين.
تبدأ المباراة بفخامة وحماس كبيرين في ملعب بيزخوان، حيث تنجذب الجماهير العاشقة لمتابعة ذلك اللقاء الرائع. تتبادل الفرق الهجمات الشرسة والتمريرات الدقيقة ، حيث يتنافس لاعبو الفريقين على كل كرة ويرغبون في تحقيق التفوق المطلق.
ويستضيف ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" مباراة الفريقين في الجولة العاشرة من الليجا، موسم 2023/24.
رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني واشبيلية | من هنــــا
رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد الاسباني واشبيلية | من هنــــا
ويتصدر ريال مدريد في الوقت الحالي جدول الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، في حين أن إشبيلية يمتلك 8 نقاط في المركز الرابع عشر.
أرقام ريال مدريد ضد إشبيلية
وكان النادي الملكي قد فاز في 8 من أخر 9 مباريات خاضها بالدوري الإسباني أمام إشبيلية، كما فاز الميرنجي في 8 من أخر 9 مباريات خاضها في الليجا.
واستطاع ريال مدريد وحارسه، كيبا، الحفاظ على نظافة شباكه في أخر 3 مباريات خاضها في الدوري الإسباني.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية
وتذاع مباراة ريال مدريد وإشبيلية عبر قناة «بي إن سبورت 3»؛ حيث إنها الناقل الحصري لمنافسات الكرة الأوروبية الكبرى.
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إشبيلية
ومن المتوقع أن يبدأ ريال مدريد مباراته أمام إشبيلية بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: فيرلاند ميندي- ديفيد ألابا- أنطونيو روديجير- داني كارفخال.
خط الوسط: أوريلين تشواميني- فيدي فالفيردي- إدوارد كامافينجا- جود بيلنجهام.
خط الهجوم: فينسيوس جونيور- رودريجو.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد اشبيلية
ستنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 3، والتي تحمل حقوق بث مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي مسؤولًا عن التعليق على المباراة.
من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة، حيث يتنافس الفريقان على تحقيق الفوز وتحسين ترتيبهما في الدوري الإسباني.
معلق مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية
من المقرر أن يتولي مهمة التعليق علي مباراة ريال مدريد ضد اشبيلية, المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.
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