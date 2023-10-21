المغرب: نرفض تهجير الفلسطينيين وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة (فيديو)

طالب وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، بضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بسرعة وانسيابية بكميات كافية للمدنيين في قطاع غزة.

وتابع "بوريطة" خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، ، أن الوضع الإنساني أصبح لا يطاق.

وأشار إلى أن بلاده تطالب بخفض التصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية وتجنيب المنطقة ويلات الصراع الذي قد يقضي على ما تبقي من فرص وأمل في السلام واستقرار المنطقة، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة لحماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة.

وشدد على أن بلاده ترفض كل الحلول والأفكار الهادفة إلى تهجير وترحيل الفلسطينيين من أرضهم، وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى إطلاق عملية سلام حقيقية تُفضي إلى حل الدولتين، والحق في إقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد على أن بلاده متشبث باختيار السلام وأهمية تحقيقه لجميع الشعوب، ويؤكد استعداده مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجميع الشركاء في انخراط بتعبئة دولية لوقف الأعمال العدائية في أسرع وقت ممكن.

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.