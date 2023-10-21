عمان: نرفض التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العماني، طارق بن شهاب، الجهود الإقليمية والدولية من أجل وقف نزيف الدماء وحماية المدنيين وسرعة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستئناف الإمدادات الخاصة بالكهرباء والماء والوقود وعدم التوسع في التصعيد، والعمل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية ورفع الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعنف والتنكيل في الضفة الغربية وغزة، ومن حق الشعب الفلسطيني إقامته دولته وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة.

وقال بن شهاب خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، إن قطاع غزة يعاني بشكل كبير في ظل غياب المياه والطعام والدواء والخدمات الأساسية، وهو ما يمثل أزمة خطيرة تشهدها المنطقة، مستطردًا: "علينا وقف هذه الأزمة والعمل نحو السلام العادل والشامل استنادًا للقانون الدولي ونرفض التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة"، مستطردًا:" نرفض التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة"

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أول الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية:

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.