استحداث مشروع "الكراسي البحثية" بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتوى عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، استحداث مشروع "الكراسي البحثية" تحت شعار (البحث العلمي بجامعة جنوب الوادي موجه لخدمة المجتمع ) في إطار خطة تطوير جامعة جنوب الوادي.

وقال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن كراسي البحث في الجامعة تهدف إلى استقطاب الكفاءات العلمية المتخصصة المتميزة لدعم البرامج البحثية في الجامعة وتنشيطها، مع توفير البيئة الملائمة للبحث والتطوير، بما يدعم التنمية المستدامة والاقتصاد الوطني، وكذلك ربط الباحثين المتميزين في الجامعة بمراكز البحث في الجامعات العالمية عن طريق البحوث المشتركة في كراسي البحث، فضلا عن ربط مخرجات البحث العلمي في الجامعة بحاجات المجتمع من خلال إيجاد بيئة تقوم على الشراكة بين الجامعة والجهات الحكومية والأهلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن كرسي البحث العلمي هو عبارة عن وحدة أكاديمية تنشأ في الجامعة بهدف تهيئة البيئة البحثية للنمو فى مجال علمي متخصص، وذلك من خلال تمويل موجه للمشروع من فرد أو جماعة أو مؤسسة تقدم منحة نقدية أو عينية لتأسيس الكرسي العلمي يحمل اسم الجهة الممولة.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادي، ان الكرسي البحثي، هو مرتبة بحثية تسند للعلماء والباحثين المتميزين والذين يزخر رصيدهم البحثي بمساهمات عالية النوعية والكمية في اختصاص معين، وتهدف كراسي البحث إلى دفع المعرفه في الإختصاصات ذات العلاقة دفعا نوعيا هاما بالإعتماد على مجهودات ومساهمات الحائزين على كراسي البحث بالتعاون مع مجموعات من باحثين ذوي كفاءات عالية. كما تعمل برامج كراسي البحث على إنشاء ثقافة الإبتكار والإبداع وتطويع البحث العلمي في خدمة التنمية والإقتصاد وتدعيم سبل التعاون بين كفاءات الجامعة من باحثين وإداريين وطلبة ومختلف مؤسسات المجتمع، ويتم ذلك من خلال إعداد لائحة تنظيمية لآلية عمل الكراسي البحثية.

وأضاف الدكتور أحمد عكاوى، انه من ضمن القضايا التي سيتم تركيز الكراسي البحثية عليها الأمن الفكري ، المياه والتحديات القادمة، الرقمنة بين التطلعات والمحاذير، المثلث الذهبي، الثأر في صعيد مصر الهوية المصرية والحفاظ على التراث. وأكد على أهمية هذه الكراسي البحثية في دعم التنمية المستدامة والصناعات المحلية، مشيرا إن الجامعات المرجعية لهذا المشروع هي جامعة واترلو، جامعة كونكورديا، جامعة فيكتوريا، جامعة ساسكتشوان.