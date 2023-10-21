النرويج: شعرنا بالسعادة بعد رؤية شاحنات المساعدات تدخل غزة

أعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدى، عن سعادته بسبب دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، معقبا:"شعرت بالسعادة حينما رأيت دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأدان "وزير خارجية النرويج" خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، الحصار المفروض على غزة ونعبر عن أسفنا من قتل الأطفال في القطاع.

وقال :" أعلن عن دعم مالي إضافي لصالح منظمة الأونروا لمعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة"، لافتا إلى أنه من الأفضل للجميع الوصول إلى حل سياسي بتفعيل حل الدولتين وملتزمون بهذه الرؤية منذ 30 عاما، لافتًا إلى أنه يجب عدم التوقف عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.