وكيل تعليم قنا يحيل مدرسة قفط الفنية بنات للتحقيق

أحال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدرسة قفط الفنية الصناعية بنات جنوبي قنا، إلى التحقيق علي خلفية رصده بعض المخالفات أثناء الزيارة المفاجئة التي أجراها للمدرسة اليوم، مشدداً على تكليف لجنة من الشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري بالمديرية لفحص سجلات الحضور والانصراف، وجدول المدرسة، والحالة الفنية لماكينات الخياطة والتريكو، ونبه على حظر دخول السيارات والمركبات الخاصة إلى حرم المدرسة .

وأكد وكيل الوزارة، على تفعيل برنامج رأس المال، و ربطه باحتياجات المديرية، من زي ومستلزمات للمدارس العسكرية، و غيرها، لاستثمار المقومات الفنية، وأصحاب الخبرات بتلك المدارس، وإكساب طالبات المدارس الفنية التدريب العملي المؤهل لسوق العمل بحسب استراتيجية الوزارة في منظومة الجدارات .

وأشاد السيد، بالمستوى العلمي لتلاميذ مدرسة النهضة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قفط التعليمية، أثناء زيارته غير المخططة للمدرسة، حيث راجع دفاتر تحضير الدروس، و موقف حضور المعلمين من واقع سجلات الحضور والانصراف .

واختتم وكيل الوزارة، جولته التي رافقه خلالها أسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، بزيارة مدرسة الأشراف الغربية الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية، ونبه على الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بعدم ربط تسليم الكتب بسداد المصروفات الدراسية، وتفعيل حصص المشاهدة و الأنشطة الطلابية.