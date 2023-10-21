البرازيل: الاعتداء الإسرائيلي يهدد ويعرقل حل الدولتين (شاهد)

أكد وزير خارجية البرازيل، ماورو فييرا إن بلاده تنظر إلى إسرائيل باعتبارها قوة احتلال.

وتابع "فييرا" خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، أن بلاده تدين كل هذه الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وحجز الرهائن.

وأشار إلى أن البرازيل لديها مواطنين بحاجة إلى إجلائهم من غزة بسبب الموقف الإنساني المتدهور من نقص المؤن الغذائية والأدوية والكهرباء، مستطردًا أن إسرائيل باعتبارها قوة محتلة عليها أن تضمن تحقيق حقوق الإنسان تحت أي ظرف، مؤكدًا أن الفلسطينيين هم ضحية عدم وجود الحوار.

وواصل رئيس حكومة البرازيل أن الاعتداء الغاشم من إسرائيل ضد فلسطين ومنع المدنيين من حقوقهم والتدمير الذي لم يسبق أن نشهده بالمرافق المدنية والبنية التحتية، مستطردًا كل هذا يهدد ويعرقل حل الدولتين، مضيفًا إلى أن هذا الموقف المأساوي في غزة يدعو إلى القلق العميق.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أول الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية:

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 31 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.