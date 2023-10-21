محافظ الجيزة يتابع تقدم أعمال تطوير محيط المتحف المصري الكبير

قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير وذلك في إطار المجهودات التي تبذلها الدولة للانتهاء من تطوير وتجميل المحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف الكبير ذلك المشروع الحضارى الهام الذى ينتظر العالم افتتاحه.

وشملت الجولة تفقد معدلات وتقدم نسب تنفيذ أعمال التطوير، بدءًا من طريق الفيوم وميدان الرماية مرورًا بطريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وحتى مطار سفنكس.

وتابع المحافظ المواقع والنقاط الجاري دعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب ومتابعة أعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق بالإضافة إلى وسائل الإنارة والاضاءات الجمالية وزراعة النخيل والتشجير الجاري تنفيذها بميدان الرماية ومدخل مساكن الضباط والتي وجه خلالها المحافظ بمراعاة المعايير الجمالية للأعمال للظهور بالشكل الحضاري.

ووجه المحافظ خلال الجولة باستكمال دهان وتحسين الرؤية البصرية لواجهات العقارات المطلة على محيط المتحف الكبير لمواكبة التطويرات التي تشهدها المنطقة.

ووجه المحافظ الشركة المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس، السكرتير العام، وطه عبدالصادق، رئيس حى الهرم، وأشرف تامر، رئيس حى الطالبية، ونجوى السعيد، مدير مديرية الطرق والكبارى بالجيزة، وأيمن عتريس، رئيس مكتب التفتيش والمتابعة بالمحافظة.